Річниця трагедії: завтра в Одесі за безпекою стежитимуть понад дві тисячі правоохоронців



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2 травня Одесу охоронятимуть у посиленому режимі

У місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації - так звана поліція діалогу

Публічну безпеку і порядок у Одесі в четвер, 2 травня, забезпечуватимуть понад дві тисячі правоохоронців, повідомляється на сторінці поліції Одеської області в соцмережі Facebook.

«Разом з одеськими поліцейськими на вулиці міста вийдуть військовослужбовці Національної гвардії, курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ, і правоохоронці з інших регіонів України. Всі вони в посиленому режимі будуть патрулювати вулиці і місця масового скупчення громадян», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації - так звана поліція діалогу. «Ці поліцейські не застосовуватимуть жодних примусових заходів, адже їх основні завдання - це налагодження взаємодії поліції та населення і попередження будь-яких конфліктних ситуацій під час масових заходів. Вони будуть роз'яснювати громадянам їх права і обов'язки, а також чинне законодавство України та наслідки його порушення», - розповіли в обласній поліції.

З метою недопущення порушень громадського порядку на Куликовому полі і Соборній площі будуть введені тимчасові обмеження. «Вхід у зазначені місця здійснюватиметься тільки через встановлені там фільтраційні пункти. Також у цих районах діятимуть обмеження руху транспорту», - йдеться в повідомленні.

Напередодні проведення масових заходів правоохоронці нагадують одеситам та гостям міста про заборону використання символіки тоталітарних режимів, а також просять не піддаватись на провокації, дотримуватися законності, уникати конфліктів, берегти себе та своїх рідних.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.