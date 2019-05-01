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    Річниця трагедії: завтра в Одесі за безпекою стежитимуть понад дві тисячі правоохоронців

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    2 травня Одесу охоронятимуть у посиленому режимі - Річниця трагедії: завтра в Одесі за безпекою стежитимуть понад дві тисячі правоохоронців
    2 травня Одесу охоронятимуть у посиленому режимі

    У місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації - так звана поліція діалогу

    Публічну безпеку і порядок у Одесі в четвер, 2 травня, забезпечуватимуть понад дві тисячі правоохоронців, повідомляється на сторінці поліції Одеської області в соцмережі Facebook.

    «Разом з одеськими поліцейськими на вулиці міста вийдуть військовослужбовці Національної гвардії, курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ, і правоохоронці з інших регіонів України. Всі вони в посиленому режимі будуть патрулювати вулиці і місця масового скупчення громадян», - йдеться в повідомленні.

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    Крім цього, в місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації - так звана поліція діалогу. «Ці поліцейські не застосовуватимуть жодних примусових заходів, адже їх основні завдання - це налагодження взаємодії поліції та населення і попередження будь-яких конфліктних ситуацій під час масових заходів. Вони будуть роз'яснювати громадянам їх права і обов'язки, а також чинне законодавство України та наслідки його порушення», - розповіли в обласній поліції.

    З метою недопущення порушень громадського порядку на Куликовому полі і Соборній площі будуть введені тимчасові обмеження. «Вхід у зазначені місця здійснюватиметься тільки через встановлені там фільтраційні пункти. Також у цих районах діятимуть обмеження руху транспорту», - йдеться в повідомленні.

    Напередодні проведення масових заходів правоохоронці нагадують одеситам та гостям міста про заборону використання символіки тоталітарних режимів, а також просять не піддаватись на провокації, дотримуватися законності, уникати конфліктів, берегти себе та своїх рідних. 

    Нагадаємо, 2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

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