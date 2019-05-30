В МЗС ФРН розповіли про порядок денний візиту Хайко Мааса до Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хайко Маас, глава МЗС Німеччини

Окрім зустрічі із президентом України Хайко Маас також має зустрітися із главою МЗС України Павлом Клімкіним

Зовнішньополітичне відомство ФРН напередодні візиту Хайко Мааса і його французького візаві Жака Іва Ле Дріана до Києва розповіло про основні питання для обговорення. Про це повідомляється на сайті МЗС ФРН.

У відповідній заяві німецького МЗС згадується про те, що Берлін готовий допомагати Києву в врегулюванні конфлікту і імплементації внутрішніх реформ. Головним, на думку МЗС ФРН, залишається питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Мінські угоди, як наголошує німецька сторона, залишаються основою для врегулювання конфлікту. Німецьке зовнішньополітичне відомство вважає, що для остаточного врегулювання конфлікту на сході України всі сторони мають прийняти відповідні кроки. При цьому не уточняється, які саме кроки має прийняти кожна із сторін.

МЗС ФРН нагадало про те, що на лінії зіткнення здійснюються постійні обстріли в порушення Мінських угод. Тому для миру важливим є зменшення військової напруженості. В Берліні закликали до зменшення напруженості в Азовському морі і Керченській протоці, а також до звільнення українських військових моряків.

Окрім зустрічі із президентом України 30 травня Хайко Маас також має зустрітися із главою МЗС України Павлом Клімкіним. МЗС ФРН в Twitter процитували главу відомства щодо того, що вибори нового глави України дають можливість вийти із тупика в питаннях врегулювання конфлікту і реалізувати на практиці Мінські угоди.