В МЗС відреагували на пропозицію Німеччини щодо нової моделі відносин з Україною
- Сьогодні, 02:23
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Слова Габріеля слід сприймати як особисту позицію глави МЗС Німеччини, а не спільну позицію усього Євросоюзу, вважає український дипломат
Євросоюз досі не має чіткого розуміння майбутніх торговельних відносин після виходу Британії зі свого складу, тому слова міністра закордонних справ Німеччини є «думками вголос».
Відповідну заяву в ефірі «5 каналу» зробила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
«Ця модель ще не сформована. Це фактично спекуляція до того, яку модель вони можуть сформувати за підсумками усіх перемовин і виходу Британії з складу Європейського Союзу», – заявила Зеркаль.
Відтак, за словами дипломата, такі слова слід сприймати як особисту позицію міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, а не спільну позицію усього Євросоюзу.
«Але чи є це спільна думка Європейського Союзу, чи є взагалі розуміння в Європейському Союзі як будуть відбуватися, наприклад, торговельні стосунки з Британією після її виходу з складу Європейського Союзу? Ще немає. Тому це можна зараз сказати, що це так, думки вголос», – заявила Зеркаль.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявляв, що Брюссель міг би почати вибудовувати взаємовідносини з Україною і Туреччиною, спираючись на нову модель, сформовану за підсумками виходу Великобританії з Європейського Союзу.
Як повідомляв «Главком», міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель розпочнуть наступний рік з поїздки на Донбас.