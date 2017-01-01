В МЗС відреагували на пропозицію Німеччини щодо нової моделі відносин з Україною

Слова Габріеля слід сприймати як особисту позицію глави МЗС Німеччини, а не спільну позицію усього Євросоюзу, вважає український дипломат

Євросоюз досі не має чіткого розуміння майбутніх торговельних відносин після виходу Британії зі свого складу, тому слова міністра закордонних справ Німеччини є «думками вголос». Відповідну заяву в ефірі «5 каналу» зробила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. «Ця



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Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

Слова Габріеля слід сприймати як особисту позицію глави МЗС Німеччини, а не спільну позицію усього Євросоюзу, вважає український дипломат

Євросоюз досі не має чіткого розуміння майбутніх торговельних відносин після виходу Британії зі свого складу, тому слова міністра закордонних справ Німеччини є «думками вголос».

Відповідну заяву в ефірі «5 каналу» зробила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Ця модель ще не сформована. Це фактично спекуляція до того, яку модель вони можуть сформувати за підсумками усіх перемовин і виходу Британії з складу Європейського Союзу», – заявила Зеркаль.

Відтак, за словами дипломата, такі слова слід сприймати як особисту позицію міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, а не спільну позицію усього Євросоюзу.

«Але чи є це спільна думка Європейського Союзу, чи є взагалі розуміння в Європейському Союзі як будуть відбуватися, наприклад, торговельні стосунки з Британією після її виходу з складу Європейського Союзу? Ще немає. Тому це можна зараз сказати, що це так, думки вголос», – заявила Зеркаль.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявляв, що Брюссель міг би почати вибудовувати взаємовідносини з Україною і Туреччиною, спираючись на нову модель, сформовану за підсумками виходу Великобританії з Європейського Союзу.

Як повідомляв «Главком», міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель розпочнуть наступний рік з поїздки на Донбас.