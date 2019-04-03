В Нацагенстві з розшуку активів прокоментували обшуки НАБУ



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В НАБУ зазначили, що обшуки санкціоновані ухвалою слідчого судді

В АРМА запевняють, «нічого екстраординарного не відбувається»

Голова Національного агентства з виявлення і розшуку активів (АРМА) Антон Янчук підтвердив, що в приміщенні відомства проводять обшуки представники НАБУ.

Про це він сказав в ефірі «112 каналу».

«АРМА діє повністю в межах правового поля, тому надає вільний доступ детективам НАБУ до всіх документів, які їх цікавлять, не вчиняє жодних перешкод. Більше того, з огляду на суспільний резонанс, треба дещо пояснити. Ця історія не є абсолютно новою для нас. Певний час тому НАБУ зверталася з запитами до АРМА про надання матеріалів та відомостей», - сказав Янчук.

Він розповів, що частину документів АРМА не могла надати, тому що був потрібен доступ суду. НАБУ, за словами Янчука, одержали цей доступ і приступили до виконання.

«Нічого екстраординарного не відбувається. АРМА має управляти арештованими активами попри будь-який резонанс навколо цих питань», - сказав він.

Нагадаємо, детективи НАБУ 3 квітня здійснювали обшуки в приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у Києві.

В НАБУ зазначили, що обшуки санкціоновані ухвалою слідчого судді Солом’янського райсуду м.Києва та проводяться під процесуальним керівництвом прокурорів САП.