В НБУ пояснили тенденцію на зміцнення гривні



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Зміцнення гривні підтримує стабільна пропозиція іноземної валюти на тлі сприятливої зовнішньої кон'юнктури

Продовження тренду, що намітився на початку року, на зміцнення гривні останніми тижнями підтримує стабільна пропозиція іноземної валюти на тлі сприятливої зовнішньої кон'юнктури, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

«Ситуацію на валютному ринку зумовлюють такі чинники: сприятлива зовнішня кон'юнктура для товарів українського експорту; наближення термінів сплати річних податків до держбюджету, що стимулює бізнес активніше продавати інвалюту; слабке зростання імпорту товарів і низькі обсяги репатріації дивідендів в інвалюті за кордон, а також чистий продаж валюти населенням», - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними НБУ, приплив іноземного капіталу в державні цінні папери, який спостерігався від середини січня, на сьогодні уповільнився і не відіграє значної ролі в зміцненні курсу гривні, додав Нацбанк.

Загалом НБУ зазначає, що коливання курсу у бік зміцнення, які спостерігаються останніми тижнями, є здоровою реакцією ринку на постійні зміни економічної ситуації: під впливом зміни балансу попиту-пропозиції національна валюта може і посилюватися, і послаблюватися. У таких умовах короткострокове прогнозування курсу гривні є ускладненим.

Водночас центробанк додає, що для хеджування валютних ризиків, пов'язаних із виконанням зобов'язань за кредитними договорами та зовнішньоекономічними контрактами, бізнес може укладати з банками безпоставні форварди, фіксуючи для себе певний рівень курсу в майбутньому.

Крім того, Нацбанк повідомив, що з огляду на сприятливу ситуацію на валютному ринку він за допомогою інтервенцій поповнює міжнародні резерви. Відповідно, від початку поточного року і на 7 березня чиста купівля валюти Нацбанком становила близько $700 млн, із них понад $200 млн - за перший тиждень березня.