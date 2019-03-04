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    Нацбанк зміцнив гривню на 5 березня

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    Нацбанк зміцнив гривню на 5 березня

    НБУ зміцнив курс гривні на чотири копійки - до 26,82 гривні за долар

    Національний банк України на 5 березня 2019 року зміцнив гривню на 4 копійки - до 26,82 гривні за долар - у порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора в понеділок, 4 березня.

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    НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні: 

    - 100 доларів США - 2682,7083 гривні; 

    - 100 євро - 3041,3864 гривні. 

    Відзначимо, що євро подешевшав на 16 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем. 

    Курс долара на міжбанку в продажу 4 березня зріс на 5 копійок - до 26,84 грн / долар, курс у покупці - 26,82 грн / долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки - до 30,39 грн / євро.

    Також нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі - ще одна модель монетизації субсидій, коли «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії. 

    Для отримання субсидій в грошовій формі особам, які не є пенсіонерами, необхідно пройти реєстрацію на сайті або в контакт-центрі Ощадбанку.

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