«Прогнулись перед ватою». В Одесі ресторан сховав арт із Катериною II, яку відправили в Ростов

Користувачі мережі зазначили, що організатори ресторану занадто швидко здалися

Львівська мережа ресторанів «Реберня» відкрила свій заклад в Одесі й потрапила в скандал через малюнки, на яких зображені Дюк із написом «Понаїхали», Катерина II з валізою й покажчиком на Ростов.

Проте зображення згодом вирішили заклеїти – у соціальних мережах здійняли галас. Проросійськи налаштовані мешканці Одеси почали масово скаржитися на «образу своїх почуттів». Хоча деякі місцеві жителі й назвали арт проявом оригінального почуття гумору.

Один із організаторів мережі ресторанів «Реберня» Андрій Худо написав у Facebook, що вони щиро люблять Одесу, як і інші українські міста.

«Кожна наша «Реберня» – це сучасний ресторан, який так само є галереєю. І тут українські художники мають можливість виставляти свої роботи, у тому числі на гострі теми. Актуальне мистецтво ніколи не буває зручне й не вимагає до себе однозначного позитивного ставлення», – зазначив Худо.

У підсумку частину експозиції вирішили змінити.

Користувачі мережі зазначили, що організатори ресторану занадто швидко здалися.

«Дуже швидко ви здалися. Ваша потенційна аудиторія точно не оцінить таку поступку місцевим ватникам. А місцеві ватники й так плюються на львівські заклади й не дуже до вас спішать. Дуже жаль. От прямо дуже», – написала в коментарях письменниця Зоя Казанжи.

Письменник Сашко Лірник зауважив, що ресторан просто злякався та здався.

«Дарма прогнулись. Або одразу б не робили, або тримали б обличчя до кінця заради тієї аудиторії що вас підтримала», – написала Олена Добровольська.

Активіст Сергій Стерненко додав, що тепер ресторан втратить лояльних клієнтів, і не отримає ватних.

«Вчора натхненно писала коментарі в гуглі, стільки людей вас підтримали, дали високу оцінку вашому закладу. Невже не відчули підтримки й так просто прогнулись під забаганки вати? Сподіваюсь, замінете ці малюнки на ще більш радикальні, бо дуже хочеться вірити, що маєте силу духу і волі», – написала активістка Oksana Skrupska.

Нагадаємо, український відеоблогер Іван Рудський (Івангай) заявив, що російський журналіст Юрій Дудь вирізав із інтерв'ю з ним фрагменти, що стосуються Голодомору, репресій СРСР і російсько-української війни.