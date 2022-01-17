ДБР озвучило деталі «вугільної» справи Порошенка-Медведчука

За даними слідчих, Віктор Медведчук взяв на себе функцію комунікатора, Петро Порошенко – вирішував управлінські і кадрові питання

Державне бюро розслідувань оприлюднило деталі справи щодо постачання вугілля з ОРДЛО у 2014-2015 роках, у якій фігурує експрезидент Петро Порошенко. Про це на брифінгу сказала речниця відомства Тетяна Сапьян.

За версією відомства, у жовтні 2014 року представники вищого політичного керівництва Російської Федерації вирішили залучити до підривної діяльності на території України Віктора Медведчука.

«У свою чергу Медведчук, маючи політичні амбіції, погодився на пропозицію РФ. Усвідомлюючи, що самостійно, без кадрового впливу він не зможе досягти свого умислу, Медедчук досягнув певних домовленостей з Петром Порошенком, який, як президент України, мав необхідні можливості впливу на вертикаль законодавчої і виконавчої влади», – зазначила Сапьян.

При цьому, за її словами, упродовж серпня-жовтня 2014 року уряд України вживав заходів для диверсифікації джерел постачання вугілля. Зокрема, 14 серпня 2014 року відбулася нарада міністра енергетики Юрія Продана, на якій було рекомендовано укласти контракт на імпорт 1 млн т вугілля з ПАР.

На виконання цього рішення «Центренерго» уклало контракт з компанією, яка зобов’язалася поставити вугілля до України.

Також 20 листопада 2014 року міністр енергетики Продан підписав наказ, яким припинив виробничу та господарську діяльність усіх держпідприємств, що належали до сфер управління Міненерговугілля і які знаходилися в ОРДЛО, поінформували у ДБР.

«В цей час Медведчук і вище керівництво Російської Федерації розробили план створення штучного дефіциту вугілля. Медведчук взяв на себе функцію комунікатора з РФ, а Петро Порошенко залишив за собою управлінські, кадрові питання та адміністративний вплив. Медведчук залучив до схеми Сергія Кузяру, який мав зв’язки з представниками ОРДЛО», – зазначила речниця відомства.

За версією ДБР, Російська Федерація спочатку штучно створила дефіцит вугілля для українських енергогенеруючих підприємств. Для цього РФ обмежила постачання вугілля за ще діючими тоді договорами купівлі-продажу.

У свою чергу, керівники ОРДЛО визначили по одному вугільнодобувному підприємству від «ЛНР/ДНР», які виступили як постачальники вугілля для енергогенеруючих підприємства України, а після отримання авансу вони почали його відвантаження.

У подальшому, у листопаді 2015 року, на виконання цієї частини домовленостей Порошенко ініціюав засідання РНБО, на якому висловив сумніви щодо якості вугілля з ПАР і надав доручення Генпрокуратурі і Міністерству внутрішніх справ перевірити контракти.

Після цього Генпрокуратура провела обшуки у приміщенні Міненерго.

«Ініційовані Порошенком дії стали основною причиною для відмови від виконання контракту з ПАР, «Центренерго» опинилося у штучно створенх умовах, за яких мало змогу імпортувати вугілля лише з підприємств ОРДЛО. При цьому Медведчук і Порошенко вчиняли адміністративний тиск на працівників Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Нацбанку, «Центренерго» щодо сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних оганізацій, укладання прямих договорів купівлі-продажу вугілля з підконтрольних терористам територій та сплати за це коштів, тим самим сприяючи діяльності незаконних терористичних організацій «ДНР/ЛНР», – зазначила Сапьян.

«Переслідуючи політичні інтереси, Петро Порошенко і Віктор Медведчук прийняли рішення про надання операцій з купівлі вугілля у підприємств «ЛНР/ДНР» вигляду звичайної господарської діяльності через перереєстрацію місць їх знаходження і надання їм розрахункових рахунків підконтрольної території, видаючи їх за національних виробників вугільної продукції. Така перереєстрація надала можливість включити підприємства до тимчасово порядку контролю за переміщенням всіх транспортних засобів та вантажів у межах Донецької і Луганської областей. Про результат домовленостей Медведчук доповідав керівництву Російської Федерації», – розповіли у ДБР.

Таким чином, за даними слідчих, Віктор Медведчук взяв на себе функцію комунікатора, Петро Порошенко – вирішував управлінські і кадрові питання.

Раніше, як повідомляє «Главком», суд арештував майно ексміністра Демчишина.

12 листопада 2021 року Служба безпеки України й Державне бюро розслідувань оголосили Демчишину підозру за статтею 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

7 грудня надав дозвіл на затримання Володимира Демчишина. З відповідним клопотанням до суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Максим Дзвоник. Слідчий вважав, що відсутність ексміністра за адресами реєстрації та проживання, а також неявка на допит до слідчого, свідчать про його переховування від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, за інформацією оперативного підрозділу та Державної прикордонної служби, на 19 листопада Володимир Демчишин перебував за межами України.

Також дані про ексміністра Демчишина внесено на сайт МВС у розділ «Особи, які переховуються від органів влади».

Загалом, у «вугільній» справі четверо підозрюваних: експрезидент Петро Порошенко, народний депутат від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишиний і бізнесмен Сергій Кузяра. За версією слідства, ці особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

Лише протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей терористичним організаціям «Л/ДНР» перераховано, переведено в готівку та розподілено на користь терористичних організацій 205,39 млн гривень. Загалом же перерахована сума за поставки вугілля вимірюється у 3,16 млрд грн.

Джерело: Укрінформ