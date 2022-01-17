Ексміністра енергетики оголосили в міжнародний розшук – ДБР

Володимир Демчишин проходить у справі про постачання у 2014-2015 роках вугілля з ОРДЛО

Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина у 2014-2016 роках оголосили в міжнародний розшук у справі про постачання у 2014-2015 роках вугілля з ОРДЛО. Про це на брифінгу 17 січня розповіла речниця ДБР Тетяна Сапьян.

Демчишину повідомили про підозру у вказаному провадженні ще у листопаді 2021 року, тоді ж підозри вручили бізнесмену Сергію Кузярі та куму Путіна Віктору Медведчуку.

«Наразі Сергій Кузяра перебуває під домашнім арештом, Віктор Медведчук – під домашнім арештом, Володимир Демчишин – у міжнародному розшуку, місце його перебування наразі встановлюється», – відповіла вона.

Також ДБР озвучило деталі «вугільної» справи, у якій фігурують Порошенко і Медведчук.

Раніше, як повідомляє «Главком», суд арештував майно ексміністра Демчишина.

12 листопада 2021 року Служба безпеки України й Державне бюро розслідувань оголосили Демчишину підозру за статтею 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

7 грудня надав дозвіл на затримання Володимира Демчишина. З відповідним клопотанням до суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Максим Дзвоник. Слідчий вважав, що відсутність ексміністра за адресами реєстрації та проживання, а також неявка на допит до слідчого, свідчать про його переховування від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, за інформацією оперативного підрозділу та Державної прикордонної служби, на 19 листопада Володимир Демчишин перебував за межами України.

Також дані про ексміністра Демчишина внесено на сайт МВС у розділ «Особи, які переховуються від органів влади».

Загалом, у «вугільній» справі четверо підозрюваних: експрезидент Петро Порошенко, народний депутат від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишиний і бізнесмен Сергій Кузяра. За версією слідства, ці особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

Лише протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей терористичним організаціям «Л/ДНР» перераховано, переведено в готівку та розподілено на користь терористичних організацій 205,39 млн гривень. Загалом же перерахована сума за поставки вугілля вимірюється у 3,16 млрд грн.