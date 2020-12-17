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    В Одесі встановили літературні таблички на знак пам'яті про Жванецького (фото)

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    <p dir="ltr"><span>Одеський письменник та сатирик Михайло Жванецький </span><span>помер</span><span> 6 листопада. Йому було 86 років</span></p> <div><span><br /></span></div> - В Одесі встановили літературні таблички на знак пам'яті про Жванецького (фото)

    Одеський письменник та сатирик Михайло Жванецький помер 6 листопада. Йому було 86 років


    Фото: вільні джерела

    Таблички встановили в одному з дворів, «який не раз ставав героєм оповідань Жванецького»

    Літературно-інформаційний знак, присвячений одеському сатирику Михайлу Жванецькому, відкрили на вулиці Старопортофранківська, 133 в межах проєкту «Читання до дому». Про таке повідомив на своїй сторінці в Facebook автор проєкту Сергій Ровінський.

    За його словами, знак встановили в одному з дворів, «який не раз ставав героєм оповідань Жванецького». На новій літературній табличці – цитата з твору сатирика «Холера в Одесі».

    Ще одну табличку у вигляді портфеля розмістили біля входу в Зелений театр, що в парку Т.Г. Шевченка.

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    Нагадаємо, одеський письменник та сатирик Михайло Жванецький помер 6 листопада. Йому було 86 років. Після цього в міській раді Одеси заявили про намір встановити пам’ятник письменнику. Там зазначили, що його планують розмістити на бульварі імені Жванецького.

    Незадовго до своєї смерті він розповів, що хотів би пожити життям «простого старого».

    У  березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.  А влітку 2015 року Міністерство культури України внесло сатирика до «білого списку» артистів, які підтримують територіальну цілісність країни та виступають проти «агресії, окупації та анексії».

    Теги: Одеса театр Facebook письменник
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