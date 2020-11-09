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    Відомий диктор розповів про останнє бажання Жванецького

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    Михайло Жванецький помер 6 листопада - Відомий диктор розповів про останнє бажання Жванецького
    Михайло Жванецький помер 6 листопада

    В останні роки письменник мріяв про звичайне життя

    Відомий сатирик Михайло Жванецький незадовго до своєї смерті розповів, що хотів би пожити життям «простого старого». Про передсмертне бажання артиста розповів диктор Володимир Березін пишуть російські ЗМІ.

    Березін зазначив, що в останні роки письменник мріяв про звичайне життя.

    «Під час нашої останньої зустрічі він сказав мені: «Хочу встигнути побути простим старим, хочу встигнути зрозуміти, яка буває життя без гастролей і концертів, пора закінчувати цю вічну гонку», – поділився Березін.

    Нагадаємо, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.

    Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність України.

    У  березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.

    Як повідомлялося, поховають письменника-сатирика Михайла Жванецького у Москві у понеділок, 9 листопада.

    ЗМІ смерть артист актор письменник
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