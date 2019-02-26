В Одесі затримали активістів акції «Хто замовив Гандзюк?»



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До озброєних військових вже приїхали місцеві поліцейські Фото: Сергій Стерненко, Facebook

Затримані брали участь в акції із фаєрами та плакатами «Хто замовив Гандзюк?»

В Одесі озброєні автоматами невідомі люди без опізнавальних знаків у публічній зоні Морського вокзалу затримали двох активістів, які брали участь у акції «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Про це у вівторок ввечері написав написав у Facebook екс-очільник «Правого сектору» в Одесі Сергій Стерненко.

Він зазначає, що мова йде про Романа Герасимюка та Богдана Копертеха, які брали участь в акції із фаєрами та плакатами «Хто замовив Гандзюк?».

Стерненко повідомляє, що до озброєних військових приїхали місцеві поліцейські. Активістів тримають на території вокзалу та не пояснюють, чому затримали.

На сторінці ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» вказується, що біля Морського вокзалу, де затримали активістів, сьогодні перебував президент Петро Порошенко.

За інформацією Стерненка, близько 22:30 Романа Герасимюка відпустили.

«Нашого активіста Рому відпустили. Порвали одяг. Чому затримували - так і не пояснили. Факт відпущення на волю свідчить про відсутність підстав для затримання», - зазначив активіст.

Напередодні повідомлялося, що поліція Одеси на в'їзді до міста затримала автобуси з озброєними людьми.

Нагадаємо, у Херсоні депутати перейменували вулицю Лютеранську на вулицю Катерини Гандзюк. 25 лютого активісти прийшли у міську раду з вимогою не допустити такого перейменування.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк. 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Мангер вийшов на роботу.