Під Одесою затримали автобуси з озброєними людьми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На в'їзді до Одеси автобус чекали бійці батальйону поліції особливого призначення та підрозділи тактико-оперативного реагування

Автобуси прямували з Києва до Одеси

Поліція Одеси на в'їзді до міста затримала автобуси з озброєними людьми. Про це йдеться на Facebook обласної поліції.

Повідомляється, що у поліцію надійшло повідомлення про те, що з Києва в напрямку Одеси виїхали два автобуси з озброєними людьми. Для перевірки цієї інформації на в'їзд до Одеси прибули бійці батальйону поліції особливого призначення та підрозділи тактико-оперативного реагування.

«Правоохоронцями проводяться превентивні заходи, спрямовані на недопущення дестабілізації оперативної обстановки в регіоні», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одесі на акції проти будівництва кінологічного майданчика затримували активістів місцевого «Автомайдану».

Раніше також повідомлялося, що в Донецькій області затримали банду за розбійні напади на «валютників». Учасники банди стежили за ними, встановлювали місця обміну валют, клієнтську базу, після чого заманювали їх у безлюдні місця під приводом обміну великої суми коштів та нападали на валютників.