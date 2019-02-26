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    Події в Україні

    Під Одесою затримали автобуси з озброєними людьми

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    На в'їзді до&nbsp;Одеси автобус чекали бійці батальйону поліції особливого призначення та підрозділи тактико-оперативного реагування - Під Одесою затримали автобуси з озброєними людьми
    На в'їзді до Одеси автобус чекали бійці батальйону поліції особливого призначення та підрозділи тактико-оперативного реагування

    Автобуси прямували з Києва до Одеси

    Поліція Одеси на в'їзді до міста затримала автобуси з озброєними людьми. Про це йдеться на Facebook обласної поліції.

    Повідомляється, що у поліцію надійшло повідомлення про те, що з Києва в напрямку Одеси виїхали два автобуси з озброєними людьми. Для перевірки цієї інформації на в'їзд до Одеси прибули бійці батальйону поліції особливого призначення та підрозділи тактико-оперативного реагування.

    «Правоохоронцями проводяться превентивні заходи, спрямовані на недопущення дестабілізації оперативної обстановки в регіоні», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше в Одесі на акції проти будівництва кінологічного майданчика затримували активістів місцевого «Автомайдану».

    Раніше також повідомлялося, що в Донецькій області затримали банду за розбійні напади на «валютників». Учасники банди стежили за ними, встановлювали місця обміну валют, клієнтську базу, після чого заманювали їх у безлюдні місця під приводом обміну великої суми коштів та нападали на валютників.

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