Голові одеського суду, у якому розглядали справу Стерненка, прострелили вікно

Одеська поліція відкрила кримінальну справу за статтею «Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді». &l

Служитель Феміди пов’язує цей факт зі своєю службовою діяльністю

Голова Приморського районного суду Одеси Сергій Кічмаренко повідомив Вищу раду правосуддя про втручання у свою службову діяльність. Про це інформує «Главком», посилаючись на лист голови суду.

У ньому суддя зазначив, що 17 травня зайшов до робочого кабінету та помітив, що одне з вікон прострелене з невідомої зброї.

«Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені. Те, що сталося, я пов’язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справи», – вказав голова одеського райсуду.

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Суддя Кічмаренко також додав, що за вказаним інцидентом місцева поліція відкрила кримінальну справу за статтею «Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді».

Як повідомляв «Главком», на початку березня голова суду Сергій Кічмаренко звернувся за захистом до президента Володимира Зеленського, генпрокурора Ірини Венедіктової, голови Вищої ради правосуддя Андрія Овсієнка і голови Ради суддів Богдана Моніча через події, які відбулися після проголошення вироку за обвинуваченням Сергія Стерненка і Руслана Демчука 23 лютого.

У п’ятницю, 21 травня, Одеський апеляційний суд завершив слухання у справі проти активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука про викрадення ексдепутата Сергія Щербіча. Зокрема, на засіданні відбулися дебати. Свою позицію озвучили усі учасники судового процесу. Суд відправився у нарадчу кімнату, попередивши, що оголошення вироку відбудеться 31 травня о 14:00.

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