З нагоди 207-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбудуться урочисті заходи

Традиційно 9 та 10 березня в Україні й у світі проходять шевченківські дні

Сьогодні день народження Тараса Шевченка – українського поета, художника, мислителя.

З нагоди 207–ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбудуться урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку.

Зазначимо, задля вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка, насправді великого поета для всіх минулих, сучасних та прийдешніх поколінь українців, заклади культури та освіти територіальної громади також підготують низку цікавих заходів. Всі вони мають на меті більше познайомити дітей та дорослих з геніальним співцем українського народу.

Цьогоріч Національна філармонія України підготувала два концерти.

На день народження Шевченка – 9 березня – відбудеться концерт національної капели бандуристів України з програмою «Вечори української музики. Спадщина і сучасність». Будуть виконані «Та не однаково мені..», «Зоре моя вечірняя», «Встає хмара з-за лиману», «Посміхнися, доле» та інші поезії кобзаря.

До дня пам’яті, 10 березня, 160-ої річниці від дня смерті Шевченка відбудеться концерт «Тараси –Тарасові» Виступить ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви».

День народження Шевченка – це привід не лише вшанувати пам'ять великого Кобзаря, але і згадати творчість, яка не втрачає своєї актуальності у наші дні.

Тарас Шевченко в сучасному осмисленні є вмістилищем націєтворчих смислів. У ХІХ сторіччі Шевченкова поезія стала потужним чинником формування українців як нації, вона стала поштовхом до самоусвідомлення. Подібне явище ми з вами пережили у 2013-2014 роках, коли Майдан став поштовхом до усвідомлення нас як представників політичної європейської нації, для яких Шевченкова творчість стала живильною.

Перша збірка віршів вийшла в 1840 році з назвою Кобзар.

У 1844 році написав гостро політичну поему Сон (У всякого своя доля), ставши на шлях безкомпромісної боротьби проти самодержавної системи тодішньої Російської Імперії.

Також до політичної поезії відноситься поема І мертвим, і живим…, яка зараз входить до шкільної програми.

У 1845 році він написав Заповіт. Вірш мав і має великий вплив на українську культуру, зокрема, був покладений в основу музичних творів низки композиторів, активно використовується в культурному житті, переведені на понад 150 мов народів світу.

Навіть попри заслання у 1847 Шевченку вдалося написати один зі своїх найвідоміших творів – Садок вишневий коло хати…

Також серед відомих поем Шевченка – Наймичка, Кавказ, Катерина, Гайдамаки.

Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу.

1384 пам’ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість — 1256, розташовані на території України, майже півтори сотні розмістились у 35 країнах.

Нині в Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка.