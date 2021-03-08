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    В Одесі перекриють рух з нагоди урочистостей до дня народження Шевченка

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    Біля пам'ятника Т. Г. Шевченка відбудеться традиційне покладання квітів та інші урочисті заходи - В Одесі перекриють рух з нагоди урочистостей до дня народження Шевченка
    Біля пам'ятника Т. Г. Шевченка відбудеться традиційне покладання квітів та інші урочисті заходи
    фото: з відкритих джерел

    Рух автотранспорту буде обмежено по Сабанський провулку і ділянці вулиці Маразліївській на ділянці від будинку №24 до №36

    У центрі Одеси завтра, 9 березня, на деякий час перекриють рух автомобілів.

    Про це повідомили в прес-службі міськради.

    Так, з 9:40 до 10:20, в зв'язку з проведенням заходу приуроченого до річниці від дня народження Тараса Шевченка, рух автотранспорту буде обмежено по Сабанський провулку і ділянці вулиці Маразліївській на ділянці від будинку №24 до №36.

    У мерії відзначили, що о 10:00 біля пам'ятника Т. Г. Шевченка відбудеться традиційне покладання квітів та інші урочисті заходи.

    Нагадаємо, на Вінниччині архівісти з нагоди 150-річчя Лесі Українки влаштували документальну онлайн-виставку про перебування родини Косачів на Поділлі.

    Поділля, зокрема Наддністрянщина і місто Могилів-Подільський, займали важливе місце у біографії Лесі Українки та її родини. Так, у 20-х роках минулого століття у Могилеві-Подільському Вінницької області жили і працювали матір Лесі Українки - Олена Пчілка, сестри Ісидора та Ольга з чоловіками Юрієм Борисовим і Михайлом Кривинюком, а також Олександра Судовщикова, дружина брата Лесі Михайла Косача.

    Теги: Одеса пам'ять Тарас Шевченко письменник
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