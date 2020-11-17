  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В оточенні Меркель спіймали шпигуна

    • Розсилка
    Шпигун працював в оточенні Ангели Меркель з 1999 року&nbsp; - В оточенні Меркель спіймали шпигуна
    Шпигун працював в оточенні Ангели Меркель з 1999 року 
    Фото: Kristof Roomp/Flickr

    Чоловіка підозрюють в тому, що він працював на єгипетські спецслужби

    Генеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення в шпигунстві на користь Єгипту одному зі співробітників відомства з питань преси та інформації федерального уряду Німеччини. 

    Про це повідомляє DW.

    Його справа буде розглядатися у Вищому земельному суді Берліна.

    Підозрюваний громадянин Німеччини і уродженець Єгипту Амін К. з 1999 року працював у відділі відвідувань відомства з питань преси та інформації федерального уряду Німеччини. 

    Його підозрюють в тому, що він, найпізніше з 2010 року, працював на єгипетські спецслужби, отримуючи завдання в посольстві Єгипту.

    За даними слідства, у нього не було доступу до секретних документів. Підозрюваний складав для Єгипту доповіді щодо зовнішньої і внутрішньої політики Німеччини, користуючись відкритими джерелами і можливостями, якими він володів як співробітник федерального відомства, очолюваного офіційним речником уряду Німеччини Штеффеном Зайбертом. 

    Ще в грудні 2019 року в його квартирі провели обшук, проте сам підозрюваний досі перебуває на свободі.

    Згідно з доповіддю Федерального відомства з охорони конституції за 2019 рік, в Німеччині діють дві єгипетські розвідслужби: Служба загальної розвідки і Служба національної безпеки. Їх головними завданнями є збір інформації про прихильників єгипетської опозиції, які проживають у Німеччині.

    Теги: Німеччина Єгипет Ангела Меркель шпигун
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies