Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом
Джо Байден добре знає Німеччину та Європу – канцлер ФРН
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переможець президентських виборів у США Джо Байден – досвідчений політик, який добре знає ФРН.
«Джо Байден привнесе досвід десятиліть у внутрішню і зовнішню політику. Він добре знає Німеччину та Європу Рада співпраці з ним і Камалою Гарріс», – сказала Меркель у понеділок журналістам у Берліні.
За її словами, ФРН та США багато пов'язує.
«Ми – союзники в НАТО, ми поділяємо спільні цінності у сфері прав індивідуума, демократії і правової держави, спільні інтереси», – сказала вона. За її словами, в нових умовах Німеччині та ЄС треба буде бути активнішими в рамках трансатлантичного партнерства.
«У цьому партнерстві в 21 столітті ми маємо брати на себе більше відповідальності. Америка залишається нашим найважливішим союзником, але вона очікує від нас по праву більших зусиль у захисті власної безпеки й обстоюванні наших інтересів», – додала вона.
Як повідомлялося, президенти Китаю і Росії ще не привітали Байдена з перемогою на виборах.
Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.
Штаб Трампа прокоментував звинувачення в організації протестів у США.
Також радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку.
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.