Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом

Ангела Меркель заявила, що Байден привнесе досвід десятиліть у внутрішню і зовнішню політику

Джо Байден добре знає Німеччину та Європу – канцлер ФРН

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переможець президентських виборів у США Джо Байден – досвідчений політик, який добре знає ФРН.

«Джо Байден привнесе досвід десятиліть у внутрішню і зовнішню політику. Він добре знає Німеччину та Європу Рада співпраці з ним і Камалою Гарріс», – сказала Меркель у понеділок журналістам у Берліні.

За її словами, ФРН та США багато пов'язує.

«Ми – союзники в НАТО, ми поділяємо спільні цінності у сфері прав індивідуума, демократії і правової держави, спільні інтереси», – сказала вона. За її словами, в нових умовах Німеччині та ЄС треба буде бути активнішими в рамках трансатлантичного партнерства.

«У цьому партнерстві в 21 столітті ми маємо брати на себе більше відповідальності. Америка залишається нашим найважливішим союзником, але вона очікує від нас по праву більших зусиль у захисті власної безпеки й обстоюванні наших інтересів», – додала вона.

Як повідомлялося, президенти Китаю і Росії ще не привітали Байдена з перемогою на виборах.

Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

Штаб Трампа прокоментував звинувачення в організації протестів у США.

Також радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.