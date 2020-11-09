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    Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом

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    Ангела Меркель заявила, що&nbsp;Байден привнесе досвід десятиліть у внутрішню і зовнішню політику - Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом
    Ангела Меркель заявила, що Байден привнесе досвід десятиліть у внутрішню і зовнішню політику

    Джо Байден добре знає Німеччину та Європу – канцлер ФРН

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переможець президентських виборів у США Джо Байден – досвідчений політик, який добре знає ФРН.

    «Джо Байден привнесе досвід десятиліть у внутрішню і зовнішню політику. Він добре знає Німеччину та Європу Рада співпраці з ним і Камалою Гарріс», –  сказала Меркель у понеділок журналістам у Берліні.

    За її словами, ФРН та США багато пов'язує.

    «Ми – союзники в НАТО, ми поділяємо спільні цінності у сфері прав індивідуума, демократії і правової держави, спільні інтереси», – сказала вона. За її словами, в нових умовах Німеччині та ЄС треба буде бути активнішими в рамках трансатлантичного партнерства.

    «У цьому партнерстві в 21 столітті ми маємо брати на себе більше відповідальності. Америка залишається нашим найважливішим союзником, але вона очікує від нас по праву більших зусиль у захисті власної безпеки й обстоюванні наших інтересів», – додала вона.

    Як повідомлялося, президенти Китаю і Росії ще не привітали Байдена з перемогою на виборах.

    Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

    Штаб Трампа прокоментував звинувачення в організації протестів у США.

    Також радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

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