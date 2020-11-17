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    У світі

    Влада Німеччини відмовилася від посилення локдауну

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    Ангела Меркель відмовилася від посилення карантину в Німеччині - Влада Німеччини відмовилася від посилення локдауну
    Ангела Меркель відмовилася від посилення карантину в Німеччині

    Меркель зокрема наголосила, що з часу ухвалення рішення про запровадження нинішніх обмежень у Німеччині ситуація з подальшим поширенням інфекції покращилася

    Канцлерка ФРН Анґела Меркель повідомила, що пропозиції уряду щодо посилення норм нинішнього так званого «м'якого локдауну» не зустріли підтримки з боку більшості прем'єр-міністрів федеральних земель.

    Про це Меркель розповіла за підсумками кількагодинної наради з керівниками земельних урядів щодо подальших дій з метою протидії пандемії Covid-19, передає  DW.

    За словами Меркель, більшість керівників урядів земель дотримувалися думки, що не слід вносити «проміжних змін» до правил нинішнього локдауну до часу завершення терміну його дії, тобто до кінця листопада. Водночас сама канцлерка запевнила, що вона має іншу думку щодо цього.

    Меркель зокрема наголосила, що з часу ухвалення рішення про запровадження нинішніх обмежень у Німеччині ситуація з подальшим поширенням інфекції покращилася, але зворотної тенденції не відбулося. Канцлекра зазначила, що й досі ще далеко до того, щоб повернутися до позначки в 50 нових заражень на 100 тис. жителів протягом одного тижня.

    На тлі цього громадянам потрібно й надалі дотримуватися обмежень і якомога більше уникати контактів, наголосила канцлерка.

    «Кожен контакт, який не відбувся, це добре», – зауважила вона.

    У середині наступного тижня Меркель і прем’єр-міністри земель планують обговорити ситуацію з коронавірусом, щоб ухвалити концепцію боротьби з епідемією, і, в разі необхідності, посилити обмеження.

    Саме ухвалені наступного тижня норми будуть чинними аж до кінця поточного року, зазначила Меркель. За її словами, такі кроки мають уможливити те, щоб населення мало «можливість планувати», але для цього потрібно взятися за вирішення «чималої кількості проблем».

    Теги: Німеччина Ангела Меркель карантин влада населення коронавірус
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