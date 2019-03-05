В отруєнні Скрипалів є четвертий підозрюваний - The Insider



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Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року у Солсбері

Головний редактор The Insider Роман Доброхотов повідомив, що він та інші розслідувачі займаються ідентифікацією четвертого підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Журналіст-розслідувач і головний редактор The Insider Роман Доброхотов заявляє, що в справі про отруєння у британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії є четвертий підозрюваний.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Настоящее время» (проект Радіо Свобода і «Голосу Америки»).

За словами Доброхотова, він та інші розслідувачі займаються ідентифікацією четвертого підозрюваного в отруєнні Скрипалів. Особу підозрюваного журналіст не розкрив, але заявив, що він теж був співробітником Головного розвідувального управління Росії.

«Ми припускаємо, що є четверта людина, – про це писали і британські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Більше того, у нас вже є підозрюваний на четверту кандидатуру. Ми можемо сказати, що це теж співробітник ГРУ, і він вельми активно переміщався Європою», – сказав Доброхотов.

Про те, коли буде опубліковане розслідування стосовно четвертого підозрюваного, журналіст не уточнив.

Раніше повідомлялося, що розвідувальні служби Великої Британії фіксували незвичну активність в посольстві Росії в Лондоні за декілька днів до і після отруєння «Новачком» колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

Крім того, The Insider і Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на Скрипалів. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).