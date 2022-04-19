Лавров зробив заяву щодо ймовірного застосування ядерної зброї в Україні

Нині Москва допускає використання «лише звичайного озброєння»

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні. Як сказав він в інтерв'ю каналу India Today, Москва допускає використання «лише звичайного озброєння».

«Після того, як Росія і США заявили про те, що не повинно бути ніякої ядерної війни, це просто немислимо, ми стали просувати ініціативу щодо ухвалення додаткових зобов'язань в рамках постійних членів Ради безпеки ООН... Так що не розглядається можливість використання ядерної зброї, тільки звичайні озброєння», – сказав він.

Крім цього, Лавров заявив, що Росія починає в Україні наступну фазу «спецоперації», тобто новий етап війни. При цьому голова МЗС РФ знову намагається переконати, що Москва не планує змінювати «режим в Україні», оскільки «у народу має бути свобода вибору».

Нагадаємо, днями Росія розпочала підготовку до військового параду Перемоги на Червоній площі в Москві, який має відбутися 9 травня. Зокрема до репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації.

Серед іншого, під час репетиції у підмосковному селі Алабіно, у небі над полігоном пролетів той самий літак Іл-80, який має врятувати російського диктатора Володимира Путіна у разі ядерної війни.