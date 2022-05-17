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    Путін злякався отруєння? З чого пили воду члени саміту ОДКБ (фото)

    Усі склянки з водою на зустрічі очільників країн ОДКБ були накриті кришками - Путін злякався отруєння? З чого пили воду члени саміту ОДКБ (фото)
    Усі склянки з водою на зустрічі очільників країн ОДКБ були накриті кришками
    фото: скріншот

    Очільники країн-членів ОДКБ під час зустрічі за круглим столом отримали воду у загадкових склянках

    У Москві відбулася зустріч керівників держав, які входять до Організації договору з колективної безпеки. Під час зустрічі президенти п'яти країн та прем'єр-міністр Вірменії отримали необхідні за протоколом пляшки та склянки з водою.

    Склянки, які стояли біля керівників держав ОДКБ, виявилися закритими кришками. Таке несподіване вдосконалення звичного антуражу організатори зустрічі не пояснили.

    На відео помітно, що такі модернізовані склянки з водою поставили кожному із шести керівників країн-членів організації.

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    Путін злякався отруєння? З чого пили воду члени саміту ОДКБ (фото)
    Путін злякався отруєння? З чого пили воду члени саміту ОДКБ (фото)
    Путін злякався отруєння? З чого пили воду члени саміту ОДКБ (фото)
    Путін злякався отруєння? З чого пили воду члени саміту ОДКБ (фото)
    Путін злякався отруєння? З чого пили воду члени саміту ОДКБ (фото)

    Користувачі соцмереж відзначили цю особливість і висловили свої припущення щодо такого несподіваного нововведення, висміявши його у постах та коментарях. Були згадані як маніакальний страх Володимира Путіна перед коронавірусом, так і схожість таких склянок із контейнерами для збору аналізів.

    Дехто із глядачів, які переглядали трансляцію зустрічі, зауважив, що, навіть попри такі ретельні запобіжні заходи, учасники саміту майже не торкалися склянок із водою.

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    Нагадаємо, що страх Путіна перед коронавірусом змусив його проводити зустрічі із чиновниками за довжелезним столом, щоб усі візитери розташовувалися на такій відстані від хазяїна Кремля, аби не інфікувати його вірусом Covid-19.

    Історія із цим столом також не пройшла повз увагу соцмереж, Путін був добряче висміяний у коментарях та карикатурах.

    Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко путін Казахстан Вірменія Таджикистан Нікол Пашинян Касим-Жомарт Токаєв
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    Путін злякався отруєння? З чого пили воду члени саміту ОДКБ (фото)