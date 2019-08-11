В понеділок в Києві потеплішає до 30°



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Опадів 12 серпня не буде

Найближчої доби погоду більшої частини України визначатиме суха і тепла повітряна маса, лише на крайньому північному заході-вологе повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів не очікується, лише на Волині та Львівщині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, на Закарпатті та півдні Одеської області до 35°.

У Києві - без опадів; температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

Прогноз погоди на 12 серпня

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 12 серпня найвища температура вдень була 36,1° у 2010 р., найнижча вночі 8,4° в 1910 р.

На 13 серпня синоптики прогнозують у західних областях місцями короткочасний дощ, грозу, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на сході країни місцями 11-13°; вдень 28-33°.

У Києві на 13 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.

11 серпня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях була 23-27°, в районі Одеси та Приморського 21-22°, в Дніпрі в межах Києва 22°.