У вихідні у Києві очікується чудова літня погода



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Синоптики прогнозують теплі вихідні

Невеликий дощ можливий у Києві в неділю

У суботу, 10 серпня, антициклон зумовить у Києві сонце та комфортну температуру повітря.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві 10 серпня - сухо, сонячно, +25 градусів. Майже ідеальна погода», - написала вона.

У неділю, 11 серпня, у столиці вдень є ймовірність короткочасного дощу з грозою, +27 градусів.

«Тому вже готуйте сачки для метеликів, солом`яні капелюхи, захисний крем для носа і для комарів, великі кульки, щоб поприбирати після себе і після рохкаючих незнайомців у лісі, і валер`янку, щоб усіх у суботу спокійно позбирати в машину», - жартома порадила Діденко.

Як повідомлялося, вчора, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи.

Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.