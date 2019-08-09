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    У вихідні у Києві очікується чудова літня погода

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    Синоптики прогнозують теплі вихідні - У вихідні у Києві очікується чудова літня погода
    Синоптики прогнозують теплі вихідні

    Невеликий дощ можливий у Києві в неділю

    У суботу, 10 серпня, антициклон зумовить у Києві сонце та комфортну температуру повітря.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві 10 серпня - сухо, сонячно, +25 градусів. Майже ідеальна погода», - написала вона.

    У неділю, 11 серпня, у столиці вдень є ймовірність короткочасного дощу з грозою, +27 градусів.

    «Тому вже готуйте сачки для метеликів, солом`яні капелюхи, захисний крем для носа і для комарів, великі кульки, щоб поприбирати після себе і після рохкаючих незнайомців у лісі, і валер`янку, щоб усіх у суботу спокійно позбирати в машину», - жартома порадила Діденко.

    Як повідомлялося, вчора, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

    В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи. 

    Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.

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