В Раді прогнозують повернення політичних блоків



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Керівник партії «Хвиля», чинний нардеп Віктор Чумак Фото: facebook.com/vik.chumak

Віктор Чумак пояснив, для чого потрібне об’єднання дрібних партій у політичні блоки

Керівник виборчого штабу Анатолія Гриценка, нардеп Віктор Чумак вважає, що об’єднання дрібних партій у політичні блоки дасть можливість структурувати всю політичну картину. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

Нардеп, який є співавтором законопроекту про повернення блоків, також розповів, наскільки реально, що вказаний законопроект пройде в цьому парламенті. «Не виключаю. Тут головне – правильно побудувати сценарій, як він повинен пройти», зазначив він.

Депутат зізнався, що будує цей сценарій, але поки що не розкаже його деталі. «Це дасть можливість, нарешті, об’єднати дрібні партії у блоки. Далі вони зможуть об’єднатися в нову партію, але спочатку потрібен якийсь поштовх, модель взаємодії», - пояснив Чумак.

Політик додав, що абсолютно спокійно сприйняв заяву Андрія Садового про те, що «Самопоміч» йде самостійно на вибори (хоча це фактично означає, що Садовий визнав помилкою підтримку Гриценка, оскільки домовленості передбачали і співпрацю на парламентських виборах, - прим. «Главкома»). «Я це сприйняв абсолютно нормально. Ніхто не хоче втрачати суб’єктність у політиці. Навіть я (зі своєю «Хвилею»). Точно так само Садовий і Гацько (лідер «Демальянс»), останній теж не розчинився повністю у Садовому. Формується купа нових проектів – Вакарчук, «Дій з нами», «Люди важливі»… Для чого це робиться? Щоб бути суб’єктом якогось переговорного процесу, щоб потім знайти якусь точку зборки і піти до Верховної Ради. Тому, само собою, не хоче Садовий втрачати суб’єктність. В нього є партія «Самопоміч», яка представлена в місцевих радах, представлена нині у Верховній Раді. Навіщо і до кого йти?», - резюмував Чумак.