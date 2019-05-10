Вакарчук іде. Все, що відомо про новий політичний проект нові обличчя

Вакарчук на дільниці під час другого туру голосування Фото: Facebook Святослава Вакарчука

Лідер «Океану Ельзи» готується до парламентських виборів і наступного тижня може робити заяву

Святослав Вакарчук кілька місяців тому відмовився від участі у президентській кампанії, а тепер вирішив надолужувати і піти на парламентські вибори. Вже наступного четверга він може представити свою команду. Про це з посиланням на власні джерела цього тижня несподівано повідомив телеканалі ICTV, підконтрольний мільярдеру Віктору Пінчуку. Це - суттєва деталь, адже Вакарчук має тривалі приязні стосунки саме з цим олігархом, тому підстав сумніватися у тому, що поява цієї інформації невивірена усіма її учасниками – нема.

«16 травня співак нарешті оголосить про свій похід в політику та презентує свою команду. Місце та час зустрічі поки що невідомі. Прес-служба гурту Океан Ельзи цю інформацію не спростовує, але і не підтверджує», - дослівна цитата повідомлення, яке озвучили Факти ICTV.

Інформація про захід 16 травня досі так і не отримала офіційного підтвердження. Відомо лише про те, що Вакарчук перебуватиме наступного тижня у Києві, адже буквально після анонсованого представлення команди у нього заплановані концерти в Києві: 17-18 травня у палаці «Україна», а 26 травня на столичному Виставковому центрі.

Цікавий ще один збіг. У той же день, коли телеканал Пінчука повідомив про плани Вакарчука, у журналі «Новое время», яке належить інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали, вийшла стаття про те, що Вакарчук вже сформував передвиборчий штаб. Його начебто очолить колишній заступник міністра економіки у 2015-2016 рр. Юлія Клименко.

Юлія Клименко і Вакарчук є членами наглядової ради Центру економічної стратегії

Telegram-канал «Реалполітик» у зв’язку з цим дійшов висновку, що таким чином Віктор Пінчук з Борисом Ложкіним почали одночасно вводити в медіапростір проект Вакарчука: «Клименко - людина Ложкіна і саме за вказівкою Ложкіна вона злила інформацію про Вакарчука (виданню) «НВ», в якому один з фактичних власників Ложкін».

А от те, що Вакарчук вирішив 16 травня представити свою команду, стало несподіванкою навіть для деяких соратників Вакарчука. «Я насправді комунікую зі Святославом стосовно його майбутніх політичних планів, але щодо 16 числа в мене немає жодної інформації», - розповів у коментарі «Главкому» керівник Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Він останнім часом активно співпрацює з Вакарчуком.

Наступного тижня відбудуться два з’їзди?

Тим часом на фланзі «нових облич» вже загострюється конкуренція. 8 травня з’явилось повідомлення про те, що свій з’їзд 14 травня проведе рух «Люди важливі» депутата Київради Сергія Гусовського та заступника міністра економрозвитку Максима Нефьодова. Про це повідомило видання depo.ua з посиланням на власні джерела. Інтрига крутиться навколо того, що «Люди важливі» вирішили випередити анонсовану презентацію Вакарчука і провести свій захід на кілька днів раніше. А повідомило про це ЗМІ, яке вважають близьким до нардеп від БПП Вадима Денисенка. Він консультує прем’єра Гройсмана і є його представником у Раді. Глава уряду збирається йти в парламент самостійно і вже заявляв, що для участі в виборах ним буде сформована нова політична сила.

За даними джерел «Главкома», частиною нової команди Гройсмана можуть стати якраз і обличчя з «Люди важливі», з деякими прем’єр вже давно плідно співпрацює. Саме тому, у команді глави уряду Вакарчука і його проект розглядають як прямих конкурентів: там впевнені, що обидва проекти будуть ділити одне електоральне поле.

Співзасновниками ГО «Люди важливі» є екс-член «Демальянсу» Віктор Андрусів, Сергій Гусовський, Олексій Гончарук та Максим Нефьодов

Поки ж Вакарчук тримає мовчання, робота дійсно кипить. За словами Юрчишина, підготовка до виборів триває у такому форматі: спочатку формулюються ідеї, які мають запит суспільства, потім починається підбір виконавців – тобто команди. А вже згодом буде зрозуміло, який формат участі на виборах до Верховної Ради буде оптимальний.

«Зараз ведуться дискусії в широких колах з діючими політиками, громадськими діячами, моральними авторитетами, технократами на місцях, щоб спочатку зрозуміти запит, можливості забезпечення запиту, а вже далі почнеться формування команди. Команда – це велика група людей, яка не лише буде приймати закони, а й зможе забезпечити їх втілення від національного до місцевого рівня. Але це моя позиція, як людини, яка спілкується зі Святославом в цьому напрямку», - розповів «Главкому» Ярослав Юрчишин.

Спроба №2

Нерішучість Вакарчука вже ставала приводом для розчарування його прихильників і жартів у соцмережах. Задовго до початку президентських виборів його рейтинг був на рівні з показниками Володимира Зеленського (7,6-8% - опитування КМІС, Центр Разумкова, Соціс та «Рейтингу» в серпні-вересні 2018-го). Тоді лідером гонки вважалась Юлія Тимошенко, Вакарчук так і не зважився балотуватися, а от Зеленський, якого тоді ще не дуже сприймали всерйоз, у підсумку стане шостим президентом України.

28 січня Святослав розмістив на своїй сторінці в Facebook відеозвернення: «Офіційно заявляю, я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року…». Співак запевнив, що в джинсах він може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку.

Перед другим туром Вакарчук закликав голосувати «не по приколу»

Тоді ж він заявив, що не стоятиме осторонь і працюватиме над тим, аби привести у владу більше молодих професіоналів. На парламентських виборах у нього може з’явитись ця можливість. От тільки хто буде в його команді? Минулого року «РБК-Україна» писало, що у команді Порошенка були переконані, що за допомогою телешоу «Нові лідери» на телеканалі Пінчука підбирають людей для походу в Раду на виборах 2019 року. Тоді висловлювалось припущення, що їх може очолити Святослав Вакарчук. Підтверджень цього немає, але в середині минулого місяця вже стартував другий сезон телепроекту «Нові лідери».

Нагадаємо, що у Вакарчука вже є невдалий похід у парламент. Він потрапив до Верховної Ради у 2007 році по спискам Нашої України – Народної самооборони. Але пішов звідти через рік.

Потім була довга перерва в суспільно-політичному житті. В 2015 році фронтмен «Океану Ельзи» став учасником стипендіальної програми Йельського університету Yale World Fellow 2015.

Вакарчук у Йельському університеті

«Мені тоді було дуже приємно в Єлі, бо я трошки відпочив від свого сьогодення і познайомився з великою кількістю мудрих людей, прочитав десятки книжок, змучився , але був задоволений», - описав своє перебування на програмі в США Вакарчук.

Потім у вересні 2017 року він поїхав вчитися і викладати у ще один відомий американський університет - Стенфорд.

Сергій Чепінський, «Главком»