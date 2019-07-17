  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В ресторані іракського міста застрелили турецького дипломата

    • Розсилка
    Представники генконсульства в Ерділі стали жертвами збройного нападу на місцевий ресторан - В ресторані іракського міста застрелили турецького дипломата
    Представники генконсульства в Ерділі стали жертвами збройного нападу на місцевий ресторан
    Фото: Reuters

    За інформацією, що розповсюдило іракське державне телебачення, загинув заступник генконсула

    Унаслідок збройного нападу в місті Ербіль, що на півночі Іраку, постраждали представники генконсульства Туреччини, щонайменше одна людина загинула.

    Про це повідомляє видання Sözcü.

    «Представники генконсульства в Ерділі стали жертвами збройного нападу на місцевий ресторан, де вони обідали в момент нападу», - пише видання.

    За інформацією, що розповсюдило іракське державне телебачення, загинув заступник генконсула.

    Наразі інформація про кількість жертв суперечлива. Турецькі ЗМІ повідомляють про одного загиблого і поранених, західні ЗМІ, з посиланням на охоронців генконсульства, - про трьох загиблих.

    Раніше повідомлялося, що в іракському місті Басра будівля, в якій знаходиться представництво американської нафтової компанії ExxonMobil, піддалася ракетному обстрілу.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Туреччина Ірак обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ