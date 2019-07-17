В ресторані іракського міста застрелили турецького дипломата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представники генконсульства в Ерділі стали жертвами збройного нападу на місцевий ресторан Фото: Reuters

За інформацією, що розповсюдило іракське державне телебачення, загинув заступник генконсула

Унаслідок збройного нападу в місті Ербіль, що на півночі Іраку, постраждали представники генконсульства Туреччини, щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомляє видання Sözcü.

«Представники генконсульства в Ерділі стали жертвами збройного нападу на місцевий ресторан, де вони обідали в момент нападу», - пише видання.

За інформацією, що розповсюдило іракське державне телебачення, загинув заступник генконсула.

Наразі інформація про кількість жертв суперечлива. Турецькі ЗМІ повідомляють про одного загиблого і поранених, західні ЗМІ, з посиланням на охоронців генконсульства, - про трьох загиблих.

Раніше повідомлялося, що в іракському місті Басра будівля, в якій знаходиться представництво американської нафтової компанії ExxonMobil, піддалася ракетному обстрілу.

Джерело: Укрінформ