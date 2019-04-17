В РФ провалено виконання травневих указів 2012 року щодо зарплати бюджетникам



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На федеральному рівні середні заробітні плати в РФ не вийшли до запланованих показників в 8 із 12 категорій

Для виконання указів Москва цього року дасть регіонам іще 100 млрд рублів

На кінець 2018 року зарплати представників бюджетної сфери РФ виконані за всіма показниками травневих указів 2012 року лише в 4 із 85 суб’єктів федерації. Мова йде про Володимирську, Ленінградську, Пензенську області і Республіку Бурятія.

На федеральному рівні середні заробітні плати не вийшли до запланованих показників в 8 із 12 категорій. Найгірші показники із заробітними платами дошкільних педагогів і соціальних робітників – зарплати на рівні 83,6% і 87,4% від визначених показників, повідомляє видання РБК.

Зі свого боку російське міністерство праці вважає укази президента РФ Володимира Путіна 2012 року в частині грошових винагород бюджетникам виконаними загалом, якщо відхилення цільових показників складає не більше 5%. Статистика фіксує прорив із виконанням травневих указів трохи більше року тому. В 2018 році зарплати в РФ загалом виросли на рекордні 6,8% порівняно із 2012 роком. В 2019 році очікується, що реальні зарплати збільшаться лише на 1,4%, а після цього до 2024 року будуть рости на 2-3% на рік.

Для виконання указів 2012 року федеральний уряд перерахує регіонам цього року додатково 100 млрд рублів.

Раніше повідомлялося, що в центрі Сімферополя біля будівлі «уряду» окупованого росіянами Криму відбувся одиночний пікет жителя Ялти, колишнього військового внутрішніх військ СРСР Олексія Яковлєва, який оголосив голодування через маленьку пенсію та корупцію в кримському «Пенсійному фонді».