В РФ заявили про обстріл російського торгового представництва в Дамаску
- Сьогодні, 00:42
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У МЗС Росії повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав
У Дамаску 6 лютого потрапила під обстріл законсервована будівля торгового представництва Росії в Сирії.
У МЗС РФ повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Зазначається, що будівлі було завдано значної шкоди.
Крім того повідомляється, що напередодні російська неурядова делегація начебто потрапила під мінометний обстріл в Старому місті Дамаску. Вогонь вівся по пунктах роздачі гуманітарної допомоги, яку привезли російські релігійні діячі.
Варто зазначити, що російські диппредставництва в Дамаску неодноразово зазнавали обстрілів.
Нагадаємо, вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся під час посадки. Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.
Після цього Росія активізувала авіаудари в Ідлібі.