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    В РФ заявили про обстріл російського торгового представництва в Дамаску

    У МЗС Росії повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав
    У Дамаску 6 лютого потрапила під обстріл законсервована будівля торгового представництва Росії в Сирії. У МЗС РФ повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Зазначається, що будівлі було завдано значної шкоди. Крім того повідомляється, що напередодні російська неурядова делегація начебто потрапила під мінометний обстріл в Старому
    • Сьогодні, 00:42
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    Дамаск
    Дамаск

    У МЗС Росії повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав

    У Дамаску 6 лютого потрапила під обстріл законсервована будівля торгового представництва Росії в Сирії.

    У МЗС РФ повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Зазначається, що будівлі було завдано значної шкоди.

    Крім того повідомляється, що напередодні російська неурядова делегація начебто потрапила під мінометний обстріл в Старому місті Дамаску. Вогонь вівся по пунктах роздачі гуманітарної допомоги, яку привезли російські релігійні діячі.

    Варто зазначити, що російські диппредставництва в Дамаску неодноразово зазнавали обстрілів.

    Нагадаємо, вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся під час посадки. Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

    Після цього Росія активізувала авіаудари в Ідлібі.

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