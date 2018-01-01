В РФ заявили про обстріл російського торгового представництва в Дамаску

У МЗС Росії повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав

У Дамаску 6 лютого потрапила під обстріл законсервована будівля торгового представництва Росії в Сирії. У МЗС РФ повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Зазначається, що будівлі було завдано значної шкоди. Крім того повідомляється, що напередодні російська неурядова делегація начебто потрапила під мінометний обстріл в Старому



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Дамаск

У МЗС Росії повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав

У Дамаску 6 лютого потрапила під обстріл законсервована будівля торгового представництва Росії в Сирії.

У МЗС РФ повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Зазначається, що будівлі було завдано значної шкоди.

Крім того повідомляється, що напередодні російська неурядова делегація начебто потрапила під мінометний обстріл в Старому місті Дамаску. Вогонь вівся по пунктах роздачі гуманітарної допомоги, яку привезли російські релігійні діячі.

Варто зазначити, що російські диппредставництва в Дамаску неодноразово зазнавали обстрілів.

Нагадаємо, вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся під час посадки. Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Після цього Росія активізувала авіаудари в Ідлібі.