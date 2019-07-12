В РНБО розкритикували керівництво Житомирського бронетанкового заводу



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На 12 липня запланована зустріч з керівництвом «Укроборонпрому» щодо ситуації, яка склалася на Житомирському бронетанковому заводі

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що нинішнє керівництво Житомирського бронетанкового заводу довело виробництво до занепаду.

Про це він написав у Facebook після візиту на підприємство.

«Спроможності заводу дозволяють випускати для Збройних сил України техніку в великих обсягах ту, що саме потрібна нашим підрозділам, але так не є. Люди, які працюють на заводі, мотивовані, професійно підготовлені, але обурені - зневажливим відношенням та політикою нинішнього керівництва щодо підприємства, перспектив його розвитку, випуску продукції та рівня заробітної плати співробітників заводу», - повідомив Кривонос.

Заступник секретаря РНБО зазначив, що на 12 липня запланована зустріч з керівництвом «Укроборонпрому» щодо ситуації, яка склалася на Житомирському бронетанковому заводі.

Нагадаємо, у державному концерні «Укроборонпром» підтвердили інформацію щодо призначення на посаду голови наглядової ради ексміністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абромавічуса.