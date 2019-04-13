В Росії суд заочно заарештував кандидата в президенти України



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В Росії відреагували на заклики Анатолія Гриценка

Басманний суд Москви 12 квітня заочно заарештував лідера української партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка за обвинуваченнями в публічних закликах до тероризму (ч.2 ст.205.2 КК РФ).

«Судом задоволено клопотання слідчого про обрання стосовно Гриценка запобіжного заходу в вигляді заочного арешту. Термін арешту буде обчислюватися з моменту його затримання або екстрадиції на територію РФ», - заявила речниця суду Юнона Царьова, повідомляють російські ЗМІ.

Перед цим Слідчий комітет РФ заявив, що екс-міністра оборони України оголосили в міжнародний розшук. За даними російських правоохоронців, Гриценко в 2014 році в ефірі телеканалу 1+1 «виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву залізничних поїздів». Крім того, за версією слідчих РФ.

У 2017 році Гриценко в ефірі каналу «112 Україна» висловився за підрив автомобілів у російських містах.

Сам Гриценко вважає, що висунуті йому в РФ звинувачення можуть бути пов'язані з побоюваннями, що його політична сила буде представлена у парламенті та уряді.

За його словами, оголошення його у міжнародний розшук теоретично може вплинути на його закордонні поїздки. «Ми пам’ятаємо, що була проблема в Яценюка, коли його затримали на кілька годин в аеропорту, здається в Цюріху. Але будемо реагувати відповідним чином», - сказав він «Громадському».

Нагадаємо, Анатолій Гриценко був кандидатом в президенти України і набрав 6,9% голосів.