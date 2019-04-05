Гриценко заявив, що Порошенко двічі намагався домовитися з ним про підтримку



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Анатолій Гриценко запевняв, що востаннє спілкувався з Петром Порошенком «очі-в-очі» в жовтні 2014 року

Гриценко уточнив, що у штабі Порошенка зверталися до нього двічі - 31 березня і 1 квітня

Лідер партії «Громадянська позиція» та екс-кандидат у президенти України Анатолій Гриценко підтвердив, що команда Петра Порошенка намагалась вмовити його підтримати чинного президента.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Були дві спроби вмовити мене поспілкуватися з Петром Олексійовичем. Я відповів: нехай прийде сюди, скажу йому все в очі», - зазначив Гриценко.

За його словами, він відмовився підтримувати Порошенка.

«Я відмовився, там немає про що говорити. Ми востаннє спілкувалися очі-в-очі в жовтні 2014 року. Я побачив, що це стіна, просто стіна. Далі стукати немає жодного сенсу. Це залізобетонна стіна, за якою владу використовують заради власного збагачення, а далі фальш. Коли в очі брешуть – я не витрачаю на це час. Спроба була безперспективна ще до того, як я вийшов на прес-конференцію після екзит-полів», - розказав Гриценко.

Він уточнив, що у штабі Порошенка зверталися до нього двічі - 31 березня і 1 квітня.

«Я не бачу жодного шансу для країни, при збереженні Порошенка при владі... Я за жодних умов не віддам за нього свій голос», - наголосив Гриценко.

Як відомо, Гриценка у першому турі підтримало 6,91% виборців (1 306 411 виборців)

До слова, експерт з діджитал-комунікацій, керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що пдна з найбільших помилок, якої припустився Анатолій Гриценко, – це найслабша інтернет-кампанія серед топових кандидатів.