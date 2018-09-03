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    В Росії відреагували на продовження санкцій ЄС

    • Розсилка
    В Росії відреагували на продовження санкцій ЄС

    РФ обіцяє «розвиватися своїм шляхом»

    Росія не збирається звертати уваги на нові санкції Євросоюзу. Так прокоментував передбачуване продовження індивідуальних антиросійських санкцій з боку ЄС заступник глави російського МЗС Олег Сиромолотов, повідомляє «Риа Новости».

    «Розмови вже в багатьох країнах йдуть, що санкції треба скасовувати. Будуть вони, не будуть, у цій ситуації Росія розвивається своїм шляхом і звертати уваги на ці санкції не буде», - сказав заступник міністра.

    Також він заявив, пославшись на слова президента Чехії Мілоша Земана, що санкції приймаються автоматично - без обговорення.

    Сиромолотов підкреслив, що багато які країни зазнали серйозних втрат від антиросійських санкцій, причому не тільки іміджеві, а й матеріальні.

    Раніше сьогодні стало відомо, що дипломати ЄС схвалили продовження персональних санкцій проти Росії. Рішення буде оприлюднене 5 вересня.

    Нагадаємо, російський науково-дослідний інститут молекулярної електроніки потрапив в американський список санкцій як організація, яка не відповідає інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США. 

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