В Росії виробники масово зменшують об’єми упаковок продукції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже 50% росіян тепер звертають увагу на вартість товарів в кілограмах

Відповідно до дослідження GfK, в РФ протягом 2012-18 років спостерігається масове зменшення упаковок виробниками товарів щоденного користування.

Мова йде про зменшення об’ємів упаковок на 7-20% залежно від товару. Наприклад, упаковки молока зменшують до 920-985 мл, а плитки шоколаду до 80-90 грам – в той же час товари йдуть за ціною 1000 мл чи 100 грам відповідно або із незначним зменшенням, пише видання РБК.

За цей же час збільшилася кількість покупців, які звертають увагу на ціну 1 кг товару – із 29% до 47%.

Зміна розмірів фасування спричинена перш за все бажанням уникнути різкого підвищення цін на фоні падіння прибутків росіян.

Раніше повідомлялося, що в Україні через зменшення посівної площі подорожчає хліб і цукор.