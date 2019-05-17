В Росії водій, який перевозив вантажний кран, зніс надземний пішохідний перехід (фото)



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ДТП сталася в районі селища Тураєво в РФ

Водій не опустив стрілу і зачепив надземний перехід

В Росії поблизу Тюмені кран, який перевозила вантажівка, стрілою протаранив надземний пішохідний перехід.

ДТП сталося 17 травня близько полудня в районі селища Тураєво Тюменського району, повідомляє Znak.com.

«На трасі Тюмень - Ханти-Мансійськ в районі села Тураєво вантажівка перевозила вагончик на вантажному крані, водій не опустив стрілу і зачепив перехід», - розповіли в ДАІ РФ.

Постраждалих під час інциденту не було. Рух транспорту у бік Тюмені обмежений.

Раніше повідомлялося, що у місті Свободний Амурської області РФ автомобільний міст рухнув на залізничні колії.

У серпні 2018 року на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.