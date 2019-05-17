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    В Росії водій, який перевозив вантажний кран, зніс надземний пішохідний перехід (фото)

    • Розсилка
    <p>ДТП сталася в районі селища Тураєво в РФ</p> - В Росії водій, який перевозив вантажний кран, зніс надземний пішохідний перехід (фото)

    ДТП сталася в районі селища Тураєво в РФ

    Водій не опустив стрілу і зачепив надземний перехід

    В Росії поблизу Тюмені кран, який перевозила вантажівка, стрілою протаранив надземний пішохідний перехід.

    ДТП сталося 17 травня близько полудня в районі селища Тураєво Тюменського району, повідомляє Znak.com.

    «На трасі Тюмень - Ханти-Мансійськ в районі села Тураєво вантажівка перевозила вагончик на вантажному крані, водій не опустив стрілу і зачепив перехід», - розповіли в ДАІ РФ.

    Постраждалих під час інциденту не було. Рух транспорту у бік Тюмені обмежений.

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    В Росії водій, який перевозив вантажний кран, зніс надземний пішохідний перехід (фото)
    В Росії водій, який перевозив вантажний кран, зніс надземний пішохідний перехід (фото)
    В Росії водій, який перевозив вантажний кран, зніс надземний пішохідний перехід (фото)

    Раніше повідомлялося, що у місті Свободний Амурської області РФ автомобільний міст рухнув на залізничні колії.

    У серпні 2018 року на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

    В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.

    Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

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