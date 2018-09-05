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    В «Самопомочі» назвали президентські зміни до Конституції прикриттям бездіяльності

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    В «Самопомочі» назвали президентські зміни до Конституції прикриттям бездіяльності

    Також Березюк заявив, що президент потурає «багатьом олігархічним, у тому числі проросійським, системам»

    Голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк вважає президентські зміни до Конституції прикриттям його бездіяльності.

    Про це йдеться в матеріалі Главкому «Щоб ніхто не думав петляти». Навіщо Порошенко взявся правити Конституцію».

    «Це справді є прикриття бездіяльності президента, потурання багатьом олігархічним, у тому числі проросійським, системам», - заявив Березюк.

    При цьому політик зауважив: «Але ми не маємо нічого проти декларування в Конституції цивілізаційного вибору України. Це можливо, але за декларуванням мають стояти певні дії».

    Раніше повідомлялося, що були оприлюдненні президентські поправки до Конституції щодо курсу України в НАТО і ЄС.

    Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував підтримати законопроект щодо закріплення у Конституції курсу на НАТО та ЄС.

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