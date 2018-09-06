В Сараєво сталися сутички протестувальників з поліцією



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Учасники акції зібралися біля будівлі парламенту і заблокували центральні вулиці

У столиці Боснії та Герцеговини Сараєво акція протесту за участю відставних військовослужбовців переросла у зіткнення з поліцією.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Сотні ветеранів вийшли на акцію протесту через закон про права ветеранів та членів їх сімей, який влада Боснії і Герцоговини не може ухвалити. Раніше дві палати парламенту вже проголосували за нього, але розглядали різні редакції, а фінальну версію досі не підготували. Демонстранти вимагають ухвалити єдиний законопроект.

Учасники акції зібралися біля будівлі парламенту і заблокували центральні вулиці Сараєво. Співробітники поліції застосували проти протестувальників сльозогінний газ, сталися сутички.

За неофіційними даними, під час зіткнень близько 50 ветеранів та четверо поліцейських отримали поранення, п’ятьох учасників протесту заарештували, передає місцеве видання Nezavisne.

Адвокат Мірнес Айяновіч з посиланням на главу Центрального поліцейського управління повідомив, що справи стосовно двох затриманих передадуть прокуратурі. Їм інкримінують нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції.

Нагадаємо, в Бухаресті внаслідок розгону поліцією антиурядового мітингу постраждали понад 400 осіб. Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ на площі Перемоги.

Джерело: Громадське