В семи областях вже роздають «Пакунки малюка»



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411 пакунків передані породіллям

Станом на 17 вересня сім областей України почали отримувати «Пакунки малюка» для надання породіллям, а саме: Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

«Органами соціального захисту населення у тих областях, які отримали пакунки малюка, вже розпочато роботу щодо доставки одноразової допомоги жінкам, які народили дитину та були виписані з пологових будинків у першій половині вересня», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що за оперативними даними, станом на 17 вересня до зазначених областей поставлено 2494 «Пакунки малюка», з яких 411 пакунків уже передані породіллям.

Нагадаємо, раніше було опубліковано затверджений перелік речей для українських бебі-боксів.