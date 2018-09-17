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    В семи областях вже роздають «Пакунки малюка»

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    В семи областях вже роздають «Пакунки малюка»

    411 пакунків передані породіллям

    Станом на 17 вересня сім областей України почали отримувати «Пакунки малюка» для надання породіллям, а саме: Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

    «Органами соціального захисту населення у тих областях, які отримали пакунки малюка, вже розпочато роботу щодо доставки одноразової допомоги жінкам, які народили дитину та були виписані з пологових будинків у першій половині вересня», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що за оперативними даними, станом на 17 вересня до зазначених областей поставлено 2494 «Пакунки малюка», з яких 411 пакунків уже передані породіллям.

    Нагадаємо, раніше було опубліковано затверджений перелік речей для українських бебі-боксів.

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