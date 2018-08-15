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    Опубліковано затверджений перелік речей для українських бебі-боксів

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    Опубліковано затверджений перелік речей для українських бебі-боксів

    Вартість даного комплекту - до 5 тисяч гривень

    Міністерство соціальної політики затвердило список товарів, які будуть входити в безкоштовний «пакет малюка», що видається батькам при народженні дитини. Про це йдеться в наказі міністерства від 17 липня.

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    Серед 25 необхідних речей для новонароджених:

    •     підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, щонайменше 94 штук в упаковці;
    •     серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, щонайменше 56 штук в упаковці;
    •     пелюшка ситцева; розмір 80x95 см; пелюшка фланелева розмір 90x110 см; пелюшка бавовняна; розмір 70x70 см (допускається зміна розмірів +/- 10%); пелюшка багаторазова вологостійка розмір 60х80 см.
    •     2 бавовняні шапки (на 0-3 і 3-6 місяців); боді з коротким рукавом (50-56 см і 56-58 см); бавовняне боді з довгим рукавом (50-56 см і 56-58 см); бавовняні повзунки (50-56 см і 56-58); чоловічки з довгим рукавом і штанцями (50-56 см і 56-58) і шкарпетки (0-3 місяці);
    •     термометр для води;
    •     термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником;
    •     ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі;
    •     прокладки для лактації, щонайменше 60 штук в упаковці;
    •     ковдра тепла/демісезонна, наповнювач - стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина - також стовідсоткова бавовна; розмір 90x120 см;
    •     плед-ковдра, 100% трикотаж, бавовна; розмір 60x80 см;
    •     матрац, склад за міжнародними нормами; розмір 42x70. Розмір матраца (периметр) повинен збігатися з розміром (периметра) дна коробки;
    •     рушник махровий для купання; розмір 100x100 см, вироблений з натурального матеріалу;
    •     іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена з пластику з сертифікатом, який дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей;
    •     крем з вмістом ланоліну 100%; рідке мило-шампунь дитячий з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл.

    Зазначається, що весь комплект повинен бути упакований в коробку-колиску з міцного картону, розміром 43×70×27 см. Вартість даного комплекту - до 5 тисяч гривень.

    Нагадаємо, забезпечувати новонароджених дітей необхідними товарами будуть з 1 вересня. А з 1 січня 2019 року в Кабміні планують компенсувати сім'ям витрати на послуги няні з догляду за дітьми до 3-х років.

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    здоров'я діти медицина Міністерство соціальної політики сім'я
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