Опубліковано затверджений перелік речей для українських бебі-боксів



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Вартість даного комплекту - до 5 тисяч гривень

Міністерство соціальної політики затвердило список товарів, які будуть входити в безкоштовний «пакет малюка», що видається батькам при народженні дитини. Про це йдеться в наказі міністерства від 17 липня.

Серед 25 необхідних речей для новонароджених:

підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, щонайменше 94 штук в упаковці;

серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, щонайменше 56 штук в упаковці;

пелюшка ситцева; розмір 80x95 см; пелюшка фланелева розмір 90x110 см; пелюшка бавовняна; розмір 70x70 см (допускається зміна розмірів +/- 10%); пелюшка багаторазова вологостійка розмір 60х80 см.

2 бавовняні шапки (на 0-3 і 3-6 місяців); боді з коротким рукавом (50-56 см і 56-58 см); бавовняне боді з довгим рукавом (50-56 см і 56-58 см); бавовняні повзунки (50-56 см і 56-58); чоловічки з довгим рукавом і штанцями (50-56 см і 56-58) і шкарпетки (0-3 місяці);

термометр для води;

термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником;

ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі;

прокладки для лактації, щонайменше 60 штук в упаковці;

ковдра тепла/демісезонна, наповнювач - стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина - також стовідсоткова бавовна; розмір 90x120 см;

плед-ковдра, 100% трикотаж, бавовна; розмір 60x80 см;

матрац, склад за міжнародними нормами; розмір 42x70. Розмір матраца (периметр) повинен збігатися з розміром (периметра) дна коробки;

рушник махровий для купання; розмір 100x100 см, вироблений з натурального матеріалу;

іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена з пластику з сертифікатом, який дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей;

крем з вмістом ланоліну 100%; рідке мило-шампунь дитячий з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл.

Зазначається, що весь комплект повинен бути упакований в коробку-колиску з міцного картону, розміром 43×70×27 см. Вартість даного комплекту - до 5 тисяч гривень.



Нагадаємо, забезпечувати новонароджених дітей необхідними товарами будуть з 1 вересня. А з 1 січня 2019 року в Кабміні планують компенсувати сім'ям витрати на послуги няні з догляду за дітьми до 3-х років.