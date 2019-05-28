В середу у більшості областей буде спекотно і вітряно



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Фото: УНІАН

Сьогоднішній сильний вітер перейде і у завтрашній день - пориви із південного сходу досягатимуть 15-20 м/с

В Україні завтра, у середу, буде по-літньому тепло. Вдень температура повітря покаже +26+31 градус. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«У більшості областей буде сухо та сонячно. Максимум якісь хмарки серед дня побігають, але нічого мокрого вони не створять. Чого не можна сказати про західну частину України. Там 29-го травня йтимуть знову короткочасні дощі з грозами, подекуди можливі шквали та град. І, відповідно, температура повітря на заході очікується нижчою, +21+24 градуси», - зазначила синоптик.

Вона додала, що сьогоднішній сильний вітер перейде і у завтрашній день - пориви із південного сходу досягатимуть 15-20 м/с.

«Тримайте міцно капелюхи, хто носить, паркуйте уважно автомобіль, особлива увага - будівельникам: вітер послабне 30-го травня, тому на сьогодні-завтра роботи, наприклад, на даху чи з допомогою баштових кранів варто відкласти», - попередила Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві середа буде сухою та спекотною, без опадів, +26+28 градусів.

31 травня та 1-2 червня у Києві з`являться дощі, температура повітря дещо знизиться.

«Оці атмосферні круть-верть можуть впливати на здоров`я, тому боремося із головним болем та сонливістю на роботі спогляданням півників, кущових троянд, полуниці та черешні у ящиках та нарешті яскравих гардеробних кольорів на вулицях», - порадила синоптик.