На вівторок у Києві оголошено штормове попередження



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Киянам радять закривати вікна та балкони

Удень у вівторок, 28 травня, у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, 28 травня в західних областях України пройдуть грози, подекуди з градом. Вдень на Правобережжі пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), повідомили в Укргідрометцентрі.