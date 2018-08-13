В Сирії вибухнув склад боєприпасів, загинули декілька десятків людей



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За інформацією спостерігачів, кількість убитих може бути більшою

В Сирії в результаті вибуху, який призвів до руйнування будівлі, в утримуваній здебільшого повстанцями північно-західній провінції Ідліб загинули щонайменше 39 осіб, серед яких 12 дітей.

Про це повідомляє BBC.

Вибух стався в місті Сармада. Зазначається, що у будівлі зберігалися боєприпаси, що належали торговцю зброєю.

За інформацією спостерігачів, кількість убитих може бути більшою. Десятки людей досі не знайдені.

Раніше повідомлялося, що сирійські збройні формування спробували атакувати російську авіабазу Хмеймім за допомогою безпілотника.

10 серпня в Кремлі повідомили, що президент Росії Володимир Путін мав телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Путін та Макрон обговорили проведену в липні російсько-французької операцію з доставки та розподілу гуманітарної допомоги серед населення сирійської провінції Східна Гута.

Джерело: Європейська правда