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    У світі

    Сирійські повстанці намагалися атакувати авіабазу РФ

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    <p>Російська авіабаза Хмеймім&nbsp;у Сирії</p> - Сирійські повстанці намагалися атакувати авіабазу РФ

    Російська авіабаза Хмеймім у Сирії

    Повітряна ціль була знищена штатними зенітними вогневими засобами

    Сирійські збройні формування спробували атакувати російську авіабазу Хмеймім за допомогою безпілотника.

    Про це заявив керівник російського Центру з примирення ворогуючих сторін Олексій Циганков, повідомляє «Лента.Ру».

    «11 серпня в темний час доби засобами контролю повітряного простору авіабази Хмеймім був виявлений безпілотний літальний апарат в ударному спорядженні, запущений з території Ідлібської зони деескалації», - сказав він.

    Повітряна ціль була знищена штатними зенітними вогневими засобами на безпечній відстані від авіабази. Постраждалих і матеріального збитку немає, сказав Циганков.

    Нагадаємо, всього із кінця 2017 року сирійська опозиція намагалася атакувати російські бази Хмеймім і Тартус безпілотниками до двох десятків разів. Росіяни визнають те, що безпілотники опозиції кожного разу проходять якісні вдосконалення.

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