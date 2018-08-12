Сирійські повстанці намагалися атакувати авіабазу РФ
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Російська авіабаза Хмеймім у Сирії
Повітряна ціль була знищена штатними зенітними вогневими засобами
Сирійські збройні формування спробували атакувати російську авіабазу Хмеймім за допомогою безпілотника.
Про це заявив керівник російського Центру з примирення ворогуючих сторін Олексій Циганков, повідомляє «Лента.Ру».
«11 серпня в темний час доби засобами контролю повітряного простору авіабази Хмеймім був виявлений безпілотний літальний апарат в ударному спорядженні, запущений з території Ідлібської зони деескалації», - сказав він.
Повітряна ціль була знищена штатними зенітними вогневими засобами на безпечній відстані від авіабази. Постраждалих і матеріального збитку немає, сказав Циганков.
Нагадаємо, всього із кінця 2017 року сирійська опозиція намагалася атакувати російські бази Хмеймім і Тартус безпілотниками до двох десятків разів. Росіяни визнають те, що безпілотники опозиції кожного разу проходять якісні вдосконалення.