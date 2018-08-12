Сирійські повстанці намагалися атакувати авіабазу РФ



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Російська авіабаза Хмеймім у Сирії

Повітряна ціль була знищена штатними зенітними вогневими засобами

Сирійські збройні формування спробували атакувати російську авіабазу Хмеймім за допомогою безпілотника.

Про це заявив керівник російського Центру з примирення ворогуючих сторін Олексій Циганков, повідомляє «Лента.Ру».

«11 серпня в темний час доби засобами контролю повітряного простору авіабази Хмеймім був виявлений безпілотний літальний апарат в ударному спорядженні, запущений з території Ідлібської зони деескалації», - сказав він.

Повітряна ціль була знищена штатними зенітними вогневими засобами на безпечній відстані від авіабази. Постраждалих і матеріального збитку немає, сказав Циганков.

Нагадаємо, всього із кінця 2017 року сирійська опозиція намагалася атакувати російські бази Хмеймім і Тартус безпілотниками до двох десятків разів. Росіяни визнають те, що безпілотники опозиції кожного разу проходять якісні вдосконалення.