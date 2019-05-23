В Сирії внаслідок бомбардувань Асада загинули п'ятеро мирних жителів



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В ООН попередили, що повномасштабний наступ військ для визволення Ідлібу може призвести до гуманітарної катастрофи

У четвер сирійські урядові літаки бомбардували кілька міст на північному заході Сирії

На північному заході Сирії в результаті бомбардувань, проведених літаками режиму Башара Асада, загинули п'ятеро мирних жителів.

Про це 23 травня повідомляє AFP із посиланням на групи спостерігачів.

«У четвер сирійські урядові літаки бомбардували кілька міст на північному заході Сирії, в результаті чого загинули п'ятеро мирних жителів», - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, точилися бої між військовими і джихадистами.

В ООН попередили, що повномасштабний наступ військ для визволення Ідлібу може призвести до гуманітарної катастрофи. В результаті ескалації в регіоні було зруйновано 20 медичних установ, 19 з них як і раніше не працюють.

Раніше повідомлялося, що міжнародні гуманітарні організації призупинили роботу на північному заході Сирії через поновлення бойових дій і бомбардувань у провінціях Хама та Ідліб.

Джерело: Укрінформ