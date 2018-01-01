В «сірій зоні» біля Торецька сталися обвали землі

Волонтери зафіксували біля Торецька утворення ями глибиною 5 метрів

В селі Чигарі, що біля Торецька Донецької області сталися обвали землі. Волонтери зафіксували на відео яму глибиною 5 метрів та 6-7 метрів в діаметрі. Голова гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін оприлюднив відео. В дописі до нього Каплін висловлює припущення, що обвал міг статися через просідання шахтних виробок шахти ім.



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Волонтери зафіксували біля Торецька утворення ями глибиною 5 метрів

В селі Чигарі, що біля Торецька Донецької області сталися обвали землі. Волонтери зафіксували на відео яму глибиною 5 метрів та 6-7 метрів в діаметрі.

Голова гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін оприлюднив відео. В дописі до нього Каплін висловлює припущення, що обвал міг статися через просідання шахтних виробок шахти ім. Гагаріна (контролюється «ДНР»).

За словами місцевих жителів, перший провал грунту стався близько тижня тому на глибину близько метра.

За день до візиту волонтерів, грунт провалився вдруге в тому ж місці.

За 20 метрів від провалу стоїть житловий будинок, в якому живуть люди. За 100-150 метрів від провалу розташований водопровід, що подає воду з непідконтрольної частини Донеччини на ряд населених пунктів на підконтрольній частині області з населенням в кілька сот тисяч людей.