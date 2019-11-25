В Тбілісі відновилися масштабні акції протесту
Ввечері 25 листопада опозиція встановлює намети біля входів до парламенту Грузії
В Тбілісі лідери та активісти опозиційних партій протестують біля парламенту Грузії з вимогою проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою (за партійними списками).
Ввечері 25 листопада опозиція встановлює намети біля входів до парламенту, щоб провести там всю ніч, повідомляє Sputnik Грузія.
«Ми будемо стояти до кінця. Наше рішення - стояти сьогодні всю ніч і не дозволити завтра провести засідання парламенту», - заявив лідер партії «Нова Грузія» Георгій Вашадзе журналістам.
Вашадзе є одним з організаторів і найактивніших учасників акцій протесту, які почалися 14 листопада, відразу після провалу законопроекту про зміну змішаної системи парламентських виборів на пропорційні.
В останній момент відмовилися голосувати мажоритарні депутати від правлячої партії «Грузинська мрія - демократична Грузія». Опозиція заявила, що влада все спланувала - спочатку дала обіцянку, а потім зірвала реформу.
Раніше в Грузії на акції протесту 18 листопада було затримано 37 осіб після того, як поліція за допомогою водомета розігнала пікети біля входів до парламенту.