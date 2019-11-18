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    У Грузії під час розгону акцій протесту постраждало шестеро людей

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    Для розгону протестувальників на проспекті Руставелі поліцейські застосували водомет - У Грузії під час розгону акцій протесту постраждало шестеро людей
    Для розгону протестувальників на проспекті Руставелі поліцейські застосували водомет
    Фото: On.ge

    Поліція затримала 37 протестувальників перед будівлею парламенту в Тбілісі

    У понеділок, 18 листопада, під час розгону акції протесту біля будівлі парламенту Грузії поліція затримала 37 осіб.

    Про це повідомляється на сайті міністерства внутрішніх справ Грузії.

    Нагадаємо, поліція відтіснила протестувальників і розблокувала всі входи в будівлю парламенту.

    «В результаті заходів, прийнятих поліцією МВС, вхід в законодавчий орган був очищений від штучно створених бар'єрів, всі входи до парламенту були звільнені, і законодавчий орган може продовжувати працювати безперебійно», - йдеться в повідомленні.

    Для розгону протестувальників на проспекті Руставелі поліцейські застосували водомет.

    Поліція затримала 37 протестувальників перед будівлею парламенту. Затриманим інкримінують непокору законним вимогам співробітника правоохоронних органів і хуліганство.

    За інформацією міністерства, на проспекті Руставелі постраждало четверо учасників акції і двоє співробітників правоохоронних органів.

    Нагадаємо, у центрі Тбілісі учасники акції протесту, яка почалася після того, як депутати провалили голосування за реформу виборчої системи, почали розбивати намети на проспекті Руставелі.

    Учасники акції заблокували всі три входи у будівлю парламенту Грузії.

    МВС Грузія протест поліція
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