У Грузії під час розгону акцій протесту постраждало шестеро людей



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Для розгону протестувальників на проспекті Руставелі поліцейські застосували водомет Фото: On.ge

Поліція затримала 37 протестувальників перед будівлею парламенту в Тбілісі

У понеділок, 18 листопада, під час розгону акції протесту біля будівлі парламенту Грузії поліція затримала 37 осіб.

Про це повідомляється на сайті міністерства внутрішніх справ Грузії.

Нагадаємо, поліція відтіснила протестувальників і розблокувала всі входи в будівлю парламенту.

«В результаті заходів, прийнятих поліцією МВС, вхід в законодавчий орган був очищений від штучно створених бар'єрів, всі входи до парламенту були звільнені, і законодавчий орган може продовжувати працювати безперебійно», - йдеться в повідомленні.

Для розгону протестувальників на проспекті Руставелі поліцейські застосували водомет.

Поліція затримала 37 протестувальників перед будівлею парламенту. Затриманим інкримінують непокору законним вимогам співробітника правоохоронних органів і хуліганство.

За інформацією міністерства, на проспекті Руставелі постраждало четверо учасників акції і двоє співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, у центрі Тбілісі учасники акції протесту, яка почалася після того, як депутати провалили голосування за реформу виборчої системи, почали розбивати намети на проспекті Руставелі.

Учасники акції заблокували всі три входи у будівлю парламенту Грузії.