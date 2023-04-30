У тимчасово окупованому Бердянську прогриміли вибухи

За словами місцевого колаборанта Рогова, було чути два потужні вибухи

В Бердянську Запорізької області, яке зараз перебуває під окупацією, увечері 30 квітня прогриміли вибухи.

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Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу», – написав Федоров.

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Інформацію про вибухи у Бердянську підтвердив і місцевий колаборант Володимир Рогов.

За словами місцевого колаборанта Рогова, було чути два потужні вибухи.

«У Бердянську голосно! Сьогодні близько 22:10 у різних частинах міста було чути два вибухи. Подробиці пізніше», – написав він.

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Між тим, у Дніпропетровській області о 21:30 оголошено повітряну тривогу. Там повідомляють про вибухи.

Крім цього в Оріхові Запорізької області внаслідок обстрілу окупантів постраждала пожежна частина.