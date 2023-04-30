У тимчасово окупованому Бердянську прогриміли вибухи
За словами місцевого колаборанта Рогова, було чути два потужні вибухи
В Бердянську Запорізької області, яке зараз перебуває під окупацією, увечері 30 квітня прогриміли вибухи.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу», – написав Федоров.
Інформацію про вибухи у Бердянську підтвердив і місцевий колаборант Володимир Рогов.
За словами місцевого колаборанта Рогова, було чути два потужні вибухи.
«У Бердянську голосно! Сьогодні близько 22:10 у різних частинах міста було чути два вибухи. Подробиці пізніше», – написав він.
Між тим, у Дніпропетровській області о 21:30 оголошено повітряну тривогу. Там повідомляють про вибухи.
Крім цього в Оріхові Запорізької області внаслідок обстрілу окупантів постраждала пожежна частина.
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