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Російські загарбники обстріляли пожежну частину на Запоріжчині – ДСНС (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Російські загарбники обстріляли пожежну частину на Запоріжчині – ДСНС (фото)
Ворог атакував Оріхів артилерією й керованими авіабомбами
фото з відкритих джерел

Ворог атакував Оріхів артилерією й керованими авіабомбами

В Оріхові Запорізької області внаслідок обстрілу окупантів постраждала пожежна частина. 

Про це у Телеграмі повідомляє обласне управління ДСНС. 

За інформацією відомства, на оприлюднених фото зафіксовано наслідки чергового обстрілу Оріхова 30 квітня, пошкоджень зазнала будівля однієї з пожежно-рятувальних частин.

«Уламками посічений дах та стіни пожежної частини, вибито 2 пластикові вікна. Зруйновано приміщення постового біля фасаду частини, пошкоджено одну з автоцистерн рятувальників», – ідеться в дописі.

У рятувальній службі додали, що особовий склад перебував в укритті, тому не постраждав.

Як повідомлялось, ворог атакував Оріхів артилерією й керованими авіабомбами. 

Нагадаємо, пізно ввечері у вівторок, 25 квітня, в Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Згідно повідомлень, містяни чули звуки прольоту дронів типу Shahed.

Триває 431-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Теги: Запоріжжя ворог обстріл

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