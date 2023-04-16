Стало відомо, як росіяни змінюють свою тактику обстрілів

З весни ворог насамперед атакує південні, східні та північні області

Навесні цього року військові РФ змінили тактику своїх обстрілів. Нині вони здебільшого обстрілюють території, яких можуть дістати. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат під час телемарафону.

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«Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував весь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог насамперед атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати зброєю, там і атакує», – сказав Гнат.

Спікер додав, що, за даними української розвідки, кілька місяців тому Росія мала на зберіганні 7 тисяч ракет для С-300, але з цієї кількості вже використано чималий обсяг.

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«Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відволожилися вони. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як уже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території Росії. Вони не долітали», – пояснив він.

Гнат нагадав, що росіяни можуть виготовляти ракети для С-300 та С-400. Крім того, нещодавно з'явилася інформація про відновлення виробництва ракети Х-50. За словами Ігната, ця ракета є аналогом ракети Х-101.

«Можливо, взялися за неї, тому що є з чого робити і, можливо, тому, що вона дешевша. Це така ж крилата ракета, як Х-101, в принципі її можна збивати засобами ППО, – зазначив він.

Нагадаємо, триває чотириста сімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 16 квітня.